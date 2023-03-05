117 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Захватчики продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.
В субботу, 4 марта, россияне атаковали семь общин Сумской области. В регионе зафиксировали 117 "прилетов". Враг бил из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольское общество : 27 "прилетов". В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и линии электропередач;
- Шалыгинская община: зафиксировано 36 "прилетов";
- Эсманская община: враг гатив из миномета — 31 "прилт";
- Новослободская община : обстрел из миномета — 4 "прилета";
- Зноб-Новгородская община: 8 "прилетов". Повреждена линия электропередач;
- Миропольская община 6 "прилетов";
- Юнакиевская община : 5 "прилетов".
Напомним, угроза нанесения ракетных ударов российскими военными остается высокой по всей территории Украины. Россияне Продолжают наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 4 марта.
Читайте также: