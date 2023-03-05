117 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В субботу, 4 марта, россияне атаковали семь общин Сумской области. В регионе зафиксировали 117 "прилетов". Враг бил из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольское общество : 27 "прилетов". В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и линии электропередач;

: 27 "прилетов". В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и линии электропередач; Шалыгинская община : зафиксировано 36 "прилетов";

: зафиксировано 36 "прилетов"; Эсманская община : враг гатив из миномета — 31 "прилт";

: враг гатив из миномета — 31 "прилт"; Новослободская община : обстрел из миномета — 4 "прилета";

: обстрел из миномета — 4 "прилета"; Зноб-Новгородская община : 8 "прилетов". Повреждена линия электропередач;

: 8 "прилетов". Повреждена линия электропередач; Миропольская община 6 "прилетов";

6 "прилетов"; Юнакиевская община : 5 "прилетов".

Напомним, угроза нанесения ракетных ударов российскими военными остается высокой по всей территории Украины. Россияне Продолжают наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 4 марта.

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