Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

117 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
117 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Захватчики продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.

В субботу, 4 марта, россияне атаковали семь общин Сумской области. В регионе зафиксировали 117 "прилетов". Враг бил из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольское общество : 27 "прилетов". В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и линии электропередач;
  • Шалыгинская община: зафиксировано 36 "прилетов";
  • Эсманская община: враг гатив из миномета — 31 "прилт";
  • Новослободская община : обстрел из миномета — 4 "прилета";
  • Зноб-Новгородская община: 8 "прилетов". Повреждена линия электропередач;
  • Миропольская община 6 "прилетов";
  • Юнакиевская община : 5 "прилетов".

Напомним, угроза нанесения ракетных ударов российскими военными остается высокой по всей территории Украины. Россияне Продолжают наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 4 марта.

Эвакуация ценой жизни: враг прицельно обстрелял боевых медиков в Херсонской области

Эвакуация ценой жизни: враг прицельно обстрелял боевых медиков в Херсонской области

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
93
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация