12,5 тонн добра: украинцы из Харькова, Бучи, Запорожья и Сум получили гумпомощь от испанцев

Ведущая 1+1 Неля Шовкопляс поддержала семьи переселенцев из разных уголков Украины, бежавших от войны.
Ведущая "Сніданку з 1+1", волонтер благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс вместе с сыновьями-близнецами Матвеем и Тимофеем посетила приют для переселенцев во Львовской области и передала первую машину гуманитарной помощи.
В приюте принимают людей из разных уголков Украины, где ведутся боевые действия. Там в эти дни живет около 250 человек — мамы с детьми. Неля передала им баночки с фруктовым детским пюре из персика, сладости (печенье, шоколад, какао), консервированные персики, подгузники, лекарства, средства гигиены. Это стало возможным благодаря гуманитарному грузу из испанского города Картахена, переданному для благотворительного проекта 1+1 медиа.
Команда фонда "Ти не один" 1+1 media и благотворительного проекта "Здійсни мрію" получили 12,5 тонн помощи для Украины. По потребностям и запросам от центров для переселенцев по всей Украине, волонтеры сортируют и распределяют помощь между теми, кто в ней нуждается и старается передать ее из рук в руки — семьям на Западной Украине, которые вынуждены были бежать из-под боевых действий или потеряли дом; а также больницам, общинам Сум, Чернигова, Киева.
"Во львовский центр мы привезли часть гуманитарной помощи. Остальные машины развозят помощь по всей Украине. Семьи из Сум, Харькова, Бучи, Белой Церкви, Запорожья, Донецка, пациентки Института педиатрии, акушерства и гинекологии в Киеве уже получили ее. В общей сложности уже доставлено более 6 тонн. Будем развозить и дальше и надежно передавать и ответственно отчитываться. Спасибо Испании и фонду "Ти не один" 1+1 media! Весь мир с Украиной! Это очень важная поддержка!", — рассказала Неля Шовкопляс.
Транспортировать груз помог местный предприниматель Гинес Падия. Помощь сначала доставили в Польшу, в состав благотворительной организации "Fundacja Osnowa". Оттуда она поехала во Львов на склад, где волонтеры отправляют ее по области и по разным городам Украины.
Гуманитарную помощь собирали в испанском городе Картахена при поддержке городской администрации (мэрии) Картахена и силами ассоциации украинцев города. После своей основной работы люди приходили на склад и все аккуратно упаковывали, чтобы помощь как можно быстрее добралась до Дома. Испанские школьники рисовали рисунки в поддержку украинских мечтателей! "Держитесь", "Вы сильные", "Испания с вами"! У детей и взрослых по всей Европе общие мечты — мир в Украине. К помощи присоединились местные пожарные. Они предоставили свою часть для размещения штаба помощи.
"Украинцы очень благодарны за помощь и поддержку. Неважно это огромная фура гуманитарки, легковая машина, или ты просто принес в руках пакеты с едой, одеждой, средствами гигиены. Из таких шагов состоит помощь и победа", — дополнила телеведущая.
Гуманитарную помощь передают под патронатом благотворительного фонда Благотворительный фонд "Ти не один" 1+1 media и проекта "Здійсни мрію". Кураторы – Лидия Таран, Александра Лобода. Волонтер — Неля Шовкопляс, Валерия Ковалинская.
Все телеведущие 1+1 стали волонтерами — они работают на информационном фронте и очень помогают на благотворительном.
Читайте также: