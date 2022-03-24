12,5 тонн добра: украинцы из Харькова, Бучи, Запорожья и Сум получили гумпомощь от испанцев

Ведущая 1+1 Неля Шовкопляс поддержала семьи переселенцев из разных уголков Украины, бежавших от войны.

Ведущая "Сніданку з 1+1", волонтер благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс вместе с сыновьями-близнецами Матвеем и Тимофеем посетила приют для переселенцев во Львовской области и передала первую машину гуманитарной помощи.

В приюте принимают людей из разных уголков Украины, где ведутся боевые действия. Там в эти дни живет около 250 человек — мамы с детьми. Неля передала им баночки с фруктовым детским пюре из персика, сладости (печенье, шоколад, какао), консервированные персики, подгузники, лекарства, средства гигиены. Это стало возможным благодаря гуманитарному грузу из испанского города Картахена, переданному для благотворительного проекта 1+1 медиа.

пресслужба каналу "1+1"

Команда фонда "Ти не один" 1+1 media и благотворительного проекта "Здійсни мрію" получили 12,5 тонн помощи для Украины. По потребностям и запросам от центров для переселенцев по всей Украине, волонтеры сортируют и распределяют помощь между теми, кто в ней нуждается и старается передать ее из рук в руки — семьям на Западной Украине, которые вынуждены были бежать из-под боевых действий или потеряли дом; а также больницам, общинам Сум, Чернигова, Киева.

пресслужба каналу "1+1"

"Во львовский центр мы привезли часть гуманитарной помощи. Остальные машины развозят помощь по всей Украине. Семьи из Сум, Харькова, Бучи, Белой Церкви, Запорожья, Донецка, пациентки Института педиатрии, акушерства и гинекологии в Киеве уже получили ее. В общей сложности уже доставлено более 6 тонн. Будем развозить и дальше и надежно передавать и ответственно отчитываться. Спасибо Испании и фонду "Ти не один" 1+1 media! Весь мир с Украиной! Это очень важная поддержка!", — рассказала Неля Шовкопляс.

пресслужба каналу "1+1"

Транспортировать груз помог местный предприниматель Гинес Падия. Помощь сначала доставили в Польшу, в состав благотворительной организации "Fundacja Osnowa". Оттуда она поехала во Львов на склад, где волонтеры отправляют ее по области и по разным городам Украины.

Гуманитарную помощь собирали в испанском городе Картахена при поддержке городской администрации (мэрии) Картахена и силами ассоциации украинцев города. После своей основной работы люди приходили на склад и все аккуратно упаковывали, чтобы помощь как можно быстрее добралась до Дома. Испанские школьники рисовали рисунки в поддержку украинских мечтателей! "Держитесь", "Вы сильные", "Испания с вами"! У детей и взрослых по всей Европе общие мечты — мир в Украине. К помощи присоединились местные пожарные. Они предоставили свою часть для размещения штаба помощи.

пресслужба каналу "1+1"

"Украинцы очень благодарны за помощь и поддержку. Неважно это огромная фура гуманитарки, легковая машина, или ты просто принес в руках пакеты с едой, одеждой, средствами гигиены. Из таких шагов состоит помощь и победа", — дополнила телеведущая.

Гуманитарную помощь передают под патронатом благотворительного фонда Благотворительный фонд "Ти не один" 1+1 media и проекта "Здійсни мрію". Кураторы – Лидия Таран, Александра Лобода. Волонтер — Неля Шовкопляс, Валерия Ковалинская.

Все телеведущие 1+1 стали волонтерами — они работают на информационном фронте и очень помогают на благотворительном.

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