12 бригада армейской авиации ВСУ сообщила о гибели двух пилотов: что известно

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что россияне нанесли удар на расстоянии 45+ км от линии фронта.

Во вторник, 12 марта, во время выполнения задания погибли два украинских пилота.

Об этом сообщила 12-я отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко на своей странице в Facebook.

"Небо потеряло двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно. Пусть их души обретут покой среди звезд, а мы будем помнить их как героев, преданно служивших своей Украине", – говорится в сообщении.

Никаких деталей по гибели пилотов не сообщается.

Добавим, что 12 авиационная бригада Сухопутных войск ВСУ, оснащенная вертолетами разных моделей: Ми-8, Ми-9, Ми-24, Ми-26.

В то же время сегодня минобороны страны-агрессорки РФ опубликовало кадры атаки на место дислокации украинских вертолетов. Видео снято в высоком качестве российским разведывательным дроном. На кадрах виден момент атаки кассетными боеприпасами, а затем – прямое попадание в украинские вертолеты, стоявшие на скрытой полевой площадке подскока.

Скриншот с видео окупантов, на котором якобы виден удар по украинским вертолетам

Оккупанты утверждают, что уничтожили два украинских вертолета. По информации в соцсетях, вертолеты встали на дозаправку, как по ним был нанесен вражеский удар.

Украинская сторона эту информацию не комментирует. 12 бригада так же не уточняет, погибли ли два павших пилота именно во время этого удара, как и не подтверждает, что на видео – вообще ее техника.

Комментарий Стерненко

Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что россияне нанесли удар на расстоянии 45+ км от линии фронта.

"Расстояние от линии фронта составляет 45+ км. Корректировку осуществлял российский БПЛА Supercam. К сожалению, подобные удары становятся тенденцией", – говорит Стерненко.

По его мнению, это обусловлено:

Ростом разведывательных возможностей врага и низкой эффективности нашего противодействия разведывательным дронам оперативного уровня.

Улучшением космической разведки россиян.

Сокращением у врага времени на принятие решения о нанесении огневого поражения с момента обнаружения цели. Враг усовершенствует систему управления войсками, говорит волонтер.

"Вероятно, к предоставлению врагу разведданных привлечена агентура среди военного командования. Один случай можно было бы списать на везение врага в аэроразведке. Несколько случаев уже говорят о системной проблеме. Это не случайно. Это засады, организованные на основе ранее полученных сведений. Для военной контрразведки есть очень много работы", – рассуждает Стерненко.

Поэтому он призвал обеспечить подразделения средствами обнаружения враждебных БПЛА – как пехоту, так и артиллерию/ракетные войска и даже авиацию.

"Это дешево и эффективно. Детекторы дронов могут частично помочь", - считает волонтер.

Ранее сообщалось, что в небе над Донбасом погиб 33-летний пилот-истребитель Андрей Ткаченко.

Читайте также: