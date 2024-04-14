12-летняя украинка, потерявшая ноги в результате ракетного удара РФ, пробежала 5 километров на протезах

12-летняя украинка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, одолела одну из дистанций Бостонского марафона.

Об этом сообщается на странице UNBROKEN Ukraine в Facebook.

Девочка, которая является амбассадором Центра UNBROKEN, пробежала 5 километров на протезах.

Она приняла участие в Бостонском марафоне, чтобы собрать средства на беговой протез для защитника Александра Рясного, потерявшего ногу на войне.

Яна Степаненко / Фото: facebook.com/unbroken.ua

Яна Степаненко / Фото: facebook.com/unbroken.ua

Яна Степаненко / Фото: facebook.com/unbroken.ua

Напомним, Яна Степаненко в апреле 2022 года была на вокзале в Краматорске, когда россияне направили туда ракеты. Тогда погиб 61 человек, 121 – получил ранения. В семье Степаненко уцелел только Янин брат-близнец. Мама потеряла одну ногу, Яна – обе.

Яна проходила долгую реабилитацию в США, и в 2023 году ей поставили беговые протезы.

В США Яна поехала по приглашению фонда One World Strong, который помогает ветеранам и гражданским, пострадавшим в результате терактов и военных действий.

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