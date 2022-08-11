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120 снарядов, погибшие и разрушенные многоэтажки: ГСЧС рассказала о последствиях вражеских обстрелов Днепропетровщины

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120 снарядов, погибшие и разрушенные многоэтажки: ГСЧС рассказала о последствиях вражеских обстрелов Днепропетровщины

Фото: Евгений Евтушенко

Российские оккупанты ночью 11 августа массированно обстреляли четыре района Днепропетровщины.

В Днепропетровской области российские оккупанты ночью 11 августа массированно обстреляли четыре района области. Под огонь попали Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Днепровский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

В частности, оккупанты выпустили по Никопольскому району 120 снарядов из реактивной системы "Град". Повреждены 40 многоэтажек и два частных дома. Огнем оккупанты накрыли три школы и дом детского творчества. Без света остались более шести тысяч местных жителей.

Масштабы разрушений в Днепровском районе выясняются. Там был прилет вражеской ракеты.

В результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще девять получили ранения.

Напомним, что россияне в Мариуполе устраивают показательный арест "азовцев".

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