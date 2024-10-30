120 тысяч оккупантов против ВСУ: что происходит на Покровском направлении

На Покровско-Кураховском направлении сосредоточено около 120 000 российских военных, однако ВСУ держат оборону и усиливают горячие участки резервами.

На Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой – там сосредоточено около 120 тыс. российских оккупантов. При этом россиянам не удалось прорвать фронт.

Об этом рассказал соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Еспресо".

По его словам, в сверхсложных условиях ВСУ держат оборону, отправляя резервы на самые горячие участки.

"Сейчас происходит переброска резервов на самые горячие направления. Например, если двигаться с севера на юг, то Торецк усиливается 14-м полком Сил беспилотных систем. В частности, на север от Кураховского водохранилища должны прибыть отдельные подразделения 128-й бригады, также отдельные подразделения Президентской бригады", – сказал он.

Жмайло акцентировал внимание на том, что ситуация остается крайне тяжелой.

"Главная задача — продвижение в Богоявленке и соседних направлениях. Это они (оккупанты — ред.) рвутся к трассе Н15 для того, чтобы перекрыть основную артерию поставок украинских войск, которые держат оборону непосредственно в Курахово", — говорит эксперт.

По его словам, в районе Селидово оккупанты пытаются выровнять линию боевого столкновения. Как объяснил Дмитрий Жмайло, если противнику удастся выровнять линию "по условной прямой Угледар-Покровск", затем они будут пытаться разворачивать наступление непосредственно до самого города Покровска.

При этом он отметил — сообщение о том, что фронт "посыпался", не соответствует действительности: управляемость войсками сохранена, однако следует понимать, что враг имеет численное преимущество.

"Есть огромное численное преимущество врага. Для сравнения, на юге, включая Крым, Херсонскую и Запорожскую области, сосредоточена приблизительно 200-тысячная группировка, которая постоянно пытается улучшить свое тактическое положение. При этом, на Покровско-Кураховском направлении, на узкой полосе, они сосредоточили вместе с резервами около 120 тысяч", – заявил Жмайло.

По его словам, несмотря на улучшение ситуации с артиллерийскими средствами в ВСУ, разница сокращается один к двум —враг сохраняет преимущество. В частности ощущается дефицит пехотных подразделений Сил обороны Украины.

"Очень трудно бить по российской пехоте, и именно дефицит пехотных подразделений Сил обороны сказывается", — акцентировал специалист. Несмотря на это, ВСУ продолжают активную оборону, нанося врагу значительные потери при отступлении.

Напомним, представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский ранее рассказал, что на Кураховском направлении в Донецкой области враг пытается продавить защиту Сил обороны количеством и идет фактически в суицидные атаки.

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