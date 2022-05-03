122 убитых российских военных и уничтожение беспилотника-разведчика: какая ситуация на юге Украины

122 убитых российских военных и уничтожение беспилотника-разведчика: какая ситуация на юге Украины

В Херсонской области была сорвана попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить украинский наблюдательный пост.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на вечер 2 мая.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

В течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел.

Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг готовил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.

В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.

В то же время украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач.

Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 военных

А к подбитым на рассвете двух десантно-штурмовых катеров добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу. Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.

Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт".

А из оккупированного Крыма ракетой Оникс, выпущенной из комплекса Бастион, разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб , еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.

, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу. Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне.

Удлиненный комендантский час в Одессе продолжается. Благодаря принятым мерам, в том числе и эффективной контрдиверсионной работе 8 годовщина трагических событий 2 мая 2014 прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка.

"Спасибо согражданам за сознание и поддержку сил обороны. Помним о безоговорочном соблюдении мер безопасности, бдительности и критичности в восприятии информации. Доверяйте только достоверным источникам и верьте в победу. Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

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