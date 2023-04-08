125 "прилетов" за сутки: россияне повредили домохозяйство в Сумской области

В пятницу, 8 апреля, оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 125 "прилетов" за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. Повреждено одно домохозяйство;

Белопольская община: били из минометов, а также стреляли из АГС и СПГ;

Новослободская община: россияне атаковали из АГС и миномета;

Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел;

Краснопольская община: россияне сбросили 8 мин.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток ВСУ отразили более 40 атак противника.

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