125 "прилетов" за сутки: россияне повредили домохозяйство в Сумской области

Захватчики продолжают бить по мирным украинским населенным пунктам.
В пятницу, 8 апреля, оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 125 "прилетов" за сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. Повреждено одно домохозяйство;
- Белопольская община: били из минометов, а также стреляли из АГС и СПГ;
- Новослободская община: россияне атаковали из АГС и миномета;
- Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел;
- Краснопольская община: россияне сбросили 8 мин.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток ВСУ отразили более 40 атак противника.
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