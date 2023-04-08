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125 "прилетов" за сутки: россияне повредили домохозяйство в Сумской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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125 "прилетов" за сутки: россияне повредили домохозяйство в Сумской области

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Захватчики продолжают бить по мирным украинским населенным пунктам.

В пятницу, 8 апреля, оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 125 "прилетов" за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда совершен авиационный обстрел. Повреждено одно домохозяйство;
  • Белопольская община: били из минометов, а также стреляли из АГС и СПГ;
  • Новослободская община: россияне атаковали из АГС и миномета;
  • Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел;
  • Краснопольская община: россияне сбросили 8 мин.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток ВСУ отразили более 40 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
313
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