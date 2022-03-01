128 часов обороны: Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сейчас посыплется от врага

128 часов обороны: Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сейчас посыплется от врага

В ближайшее время могут быть перебои со связью, а затем вброс лжи о капитуляции.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

Заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На «подтверждение» этого фейка будут распространяться подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики», — отметил он.

Он призвал ни в коем случае не верить в такую ложь. «Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление», – добавил министр.