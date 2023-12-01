1280 оккупантов не дотянули до зимы: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Враг несет серьезные потери.
Потери России в войне против Украины к утру 1 декабря составили 1280 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 330 040 (+1280)
- танков – 5 564 (+13)
- боевых бронированных машин – 10 372 (+32)
- артиллерийских систем – 7 931 (+22)
- РСЗО — 910
- средства ПВО – 600
- самолетов — 323
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10)
- корабли/катера — 22
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 361 (+13)
- специальная техника — 1 124 (+3)
Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.
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