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1280 оккупантов не дотянули до зимы: Генштаб обновил данные о потерях россиян

1280 оккупантов не дотянули до зимы: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ уничтожают врага на нашей территории / Фото: Associated Press

Враг несет серьезные потери.

Потери России в войне против Украины к утру 1 декабря составили 1280 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 330 040 (+1280)
  • танков – 5 564 (+13)
  • боевых бронированных машин – 10 372 (+32)
  • артиллерийских систем – 7 931 (+22)
  • РСЗО — 910
  • средства ПВО – 600
  • самолетов — 323
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10)
  • корабли/катера — 22
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 361 (+13)
  • специальная техника — 1 124 (+3)

Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.

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