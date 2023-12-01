1280 оккупантов не дотянули до зимы: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Потери России в войне против Украины к утру 1 декабря составили 1280 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 330 040 (+1280)

танков – 5 564 (+13)

боевых бронированных машин – 10 372 (+32)

артиллерийских систем – 7 931 (+22)

РСЗО — 910

средства ПВО – 600

самолетов — 323

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10)

корабли/катера — 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10 361 (+13)

специальная техника — 1 124 (+3)

Напомним, ВСУ ликвидировали на фронте заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ Сергея Никулина.