13 день войны России против Украины: как работает транспортная инфраструктура

13 день войны России против Украины: как работает транспортная инфраструктура

Украина продолжает спасать своих граждан.

Война России против Украины нанесла нашей транспортной инфраструктуре ущерб более чем на 10 млрд грн, на восстановление крупнейших объектов понадобится 1-2 года. По состоянию на 8 марта железнодорожники эвакуировали уже более 1,7 млн человек. Также "Украинское Дунайское пароходство" организует бесплатные пассажирские перевозки в Румынию.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Эвакуационный рейс из Одессы: поезд №238/237 Одесса-Ужгород в составе 18 вагонов будет подан на посадку в 22:32.

Также от 9 марта "Украинское Дунайское пароходство" запустит рейсы по маршруту Измаил-Тульча. Для регистрации необходимо заполнить форму. Перевозят детей и женщин, а также мужчин в возрасте от 60 лет. Отправку совершают от причалов морского вокзала Измаила.

Расписание рейсов:

Посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тулча) – 10:30;

Посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тулча) – 15:30.

Война России против Украины нанесла нашей транспортной инфраструктуре ущерб в миллиарды гривен, на восстановление крупнейших объектов понадобится один-два года.

"К концу минувшей недели для исключительно транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, железная дорога, оборудование, аэропорты) убытки превысили 10 млрд долларов. В ее восстановлении Украина будет полагаться на помощь миру", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Перемышля вручил "вторую" Путину символическую футболку.

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