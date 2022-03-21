13 государств подписали заявление по модернизации украинской ПВО — Стефанчук

Стефанчук поблагодарил за поддержку.
В понедельник, 21 марта, 13 государств мира подписали совместное заявление о модернизации системы украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарны за поддержку в это тяжелое время", – написал глава украинского парламента.
Сегодня, Чехия, Estònia, Польша, Франция, Джорджия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания, и США должны подчеркнуться в ярком состоянии “Он непревзойденная необходимость в upgrade Ukraine air-defence”. Genuinely grateful for support in this challenging time— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) 21 марта 2022
Напомним, российские оккупанты не только уничтожают украинские города, но и грабят украинское население. Враг нагло обворовывает людей и грузовиками вывозит награбленное в Россию.
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