13-летняя София, которая после обстрела оккупантов три недели жила с обломком в голове, вспомнила атаку россиян и рассказала о своей мечте

13-летняя София, которая после обстрела оккупантов три недели жила с обломком в голове, вспомнила атаку россиян и рассказала о своей мечте

Металлический фрагмент русского снаряда остановился посредине между полушариями головного мозга.

13-летняя девочка София, из головы которой врачи "Охматдета" получили обломок российского снаряда после обстрела оккупантов 5 марта, до полномасштабного нападения РФ училась в 7 классе, интересовалась анатомией, увлекалась рисованием и училась играть на гитаре. Впрочем, после 5 марта ее жизнь кардинально изменилась.

Об этом рассказывают в "Охматдете".

Известно, что оккупанты обстреляли село в Николаевской области, где проживала девочка, с неба 5 марта. К моменту российской атаки ребенок с мамой заклеивал окна скотчем, чтобы уберечься от ударной волны.

"Соня плохо помнит, как все произошло. Она говорит, что услышала свист ракеты, а ее мама крикнула: "Соня, беги!". Девочка успела сделать три шага, когда к ее виску залетел металлический обломок. Она упала на землю и потеряла сознание... Металлический фрагмент попал глубоко в голову: он остановился посередине между полушариями головного мозга", — говорится в сообщении.

В результате обстрела дом семьи разнесло вдребезги: на кухне теперь на месте крыши — дыра, вместо потолка видно небо. Из-за обстрела оккупантов также получила ранение лица мама девочки — зацепило сосуд у переносицы. Все лицо Людмилы было залито кровью.

После атаки Софию госпитализировали в больницу в Николаеве, где под обстрелами местные врачи сделали ей операцию, но получить обломок не смогли. Некоторое время Соня была в медикаментозном сне.

"Почти четыре недели Соня жила с обломком в голове — доставать его было очень опасно. У ребенка почти не работали правые конечности. Все это время он страдал от головной боли", — рассказывают врачи.

В конце концов 29 марта девочку с мамой госпитализировали в "Охматдет". В тот момент обломок в голове ребенка уже вызвал воспаление. Врачи "Охматдета" провели операцию и успешно удалили обломок, находившийся у огромного сосуда мозга.

"Мама девочки рассказывает, что Соня очень ждала операцию, чтобы "голова наконец перестала болеть". Когда после хирургического вмешательства дочь пришла в себя, сразу начала благодарить врачей. Сейчас София продолжает лечение в "Охматдете", — добавляют медики.

Сейчас с девочкой занимаются реабилитологи, она понемногу учится поднимать правую руку, чтобы поскорее вернуться к любимому рисованию. Следующее лето София мечтает провести в своем родном поселке Николаевской области, хочет ходить купаться на пруд, ловить ужей и играть на гитаре.

Также теперь у девочки появилась заветная мечта — черная семиструнная гитара, на которой она будет играть после победы Украины над Россией, зверски убивает мирных людей и даже детей.

Напомним, российские оккупанты с начала войны в Украине убили 167 детей.

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