13-летняя Соня, которой врачи вытащили осколок из мозга, уже научилась сжимать руки и мечтает взяться за гитару

13-летняя Соня, которой врачи вытащили осколок из мозга, уже научилась сжимать руки и мечтает взяться за гитару

Девочка вспомнила, как с мамой попала под обстрел.

13-летней Соне Ивановой из Николаевской обломок снаряда попал в голову, когда российские военные обстреляли ее дом. Девочка несколько раз теряла сознание, в больницу ее везли под обстрелами. Соня выжила, но если бы обломок остановился хотя бы на сантиметр выше или ниже — она могла бы погибнуть, говорят врачи.

Об этом говорится в ТСН.

Каждый день Соня занимается с реабилитологом. Из-за попадания обломка снаряда в голову она почти не чувствует правую руку и ногу.

В начале марта ее дом обстреляли русские военные. Это произошло в полдень, когда девочка вместе с мамой как раз заклеивала скотчем окна. Они пытались уберечь свой дом от российских ракет и снарядов, но не удалось.

«Мама услышала и сказала: "Беги, Сонь". Я побежала, три шага сделала и как влетит», — вспоминает девочка.

«Я почувствовала удар, но не боль. Кровь хлынула и в это же время я вижу, что София вот так улетает вперед. Взрывы и София летит, падает», — вспоминает мама Сони.

Девочка несколько раз теряет сознание. «Я только увидела, что она стонет и здесь сверху летит, я на нее легла. Мы ее перенесли в более безопасное место, потому что боялись, что прилетевшее в дом может еще взорваться», — говорит женщина.

Под обстрелами Соню доставили в Николаевскую больницу. Там ее прооперировали. Но удалить сам обломок не могли, потому что такого оборудования у них не было.

Тогда Соня мечтала только о том, чтобы ей поскорее сделали операцию и боли наконец прекратились. На днях ее транспортировали в Киев. И уже здесь врачи «Охматдета» извлекли обломок российского снаряда из ее головы.

Обломок прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга. «Немножко вниз – это артерии, кровоснабжающие мозг. Немного верх – кровотечение из него, это катастрофа», – говорят медики.

Это была одна из самых сложных операций. «Если бы мы его не удалили, она бы мучилась от постоянной головной боли. Второе – это риск воспаления. На фоне воспаления может быть повреждение сосудов, которые могут вызвать кровотечение и смерть ребенка», - рассказывает заведующий отделением детской нейрохирургии «Охматдета» Павел Плавский.

13-летней Соне обломок снаряда попал в голову

И теперь Соня снова может мечтать о том, что и должно было бы в 13 лет. «Мечтаю о черной гитаре семиструнной", – рассказывает она.

Ни она, ни ее мама пока не знают, насколько поврежден их дом. В памяти с этого дня только отдельные фрагменты. Но семья уверена, что все наладится. А Соня понемногу учится снова сжимать своей рукой другую.

«У тебя все лучше и лучше получается», – констатируют реабилиатологи.

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