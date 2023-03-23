13 танков и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян на фронте

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 россиян.
Общие боевые потери России составляют 168,150 солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3570 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 6898 (+11)
- артиллерийских систем – 2608 (+19)
- РСЗО – 511 (+2)
- средства ПВО ‒ 273 (+1)
- самолетов – 305
- вертолетов – 290
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20)
- крылатые ракеты ‒ 909
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5452 (+18)
- специальная техника ‒ 273 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.
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