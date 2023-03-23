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13 танков и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян на фронте

13 танков и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян на фронте

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 600 россиян.

Общие боевые потери России составляют 168,150 солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3570 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 6898 (+11)
  • артиллерийских систем – 2608 (+19)
  • РСЗО – 511 (+2)
  • средства ПВО ‒ 273 (+1)
  • самолетов – 305
  • вертолетов – 290
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20)
  • крылатые ракеты ‒ 909
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5452 (+18)
  • специальная техника ‒ 273 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

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