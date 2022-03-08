13-й день войны: общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч

13-й день войны: общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч

Данные уточняются.

По состоянию на 8 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 тысяч человек

танков ‒ 303 ед

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед

артиллерийских систем –120

РСЗО — 56

средства ПВО – 27

самолетов – 48

вертолетов – 80 ед

автомобильной техники — 474

корабли/катера — 3 ед

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

В ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день.