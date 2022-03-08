13-й день войны: общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч

Данные уточняются.
По состоянию на 8 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава – почти 12 тысяч человек
- танков ‒ 303 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед
- артиллерийских систем –120
- РСЗО — 56
- средства ПВО – 27
- самолетов – 48
- вертолетов – 80 ед
- автомобильной техники — 474
- корабли/катера — 3 ед
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7
В ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день.