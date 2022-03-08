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13-й день войны: общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч

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13-й день войны: общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч

Фото: Олег Синегубов/Facebook

Данные уточняются.

По состоянию на 8 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 12 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

  • личного состава – почти 12 тысяч человек
  • танков ‒ 303 ед
  • боевых бронированных машин ‒ 1036 ед
  • артиллерийских систем –120
  • РСЗО — 56
  • средства ПВО – 27
  • самолетов – 48
  • вертолетов – 80 ед
  • автомобильной техники — 474
  • корабли/катера — 3 ед
  • цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

В ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день.

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