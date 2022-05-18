130 погибших россиян и уничтожение вражеских складов боеприпасов: какая ситуация на юге Украины

130 погибших россиян и уничтожение вражеских складов боеприпасов: какая ситуация на юге Украины

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 10 поражений позиций противника.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 17.05.2022.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается боевые действия. Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако продолжаются обстрелы наших позиций по минометам и ствольной артиллерии.

В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 10 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.

В районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожены 2 вражеских склада боеприпасов.

Агентная сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев, обезврежена специалистами Службы безопасности Украины. Установлено, что агентурная группа из пяти местных жителей была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил.

Корабельная группировка военно-морских сил врага – в готовности к нанесению ракетных ударов не менее тридцати крылатыми ракетами.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Провокации посредством информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и успехов не имеют.

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"Но мы следим и начеку. Не давайте и вы врагу шансов сломать вашу волю и веру в Победу. По сигналам тревоги действуйте уверенно и оперативно, информацию проверяйте тщательно и доверяйте только официальным источникам. Все будет Украина! Итого к Победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходного зенитно-ракетного комплекса "Бук".

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