130 прилетов – по Сумской области: оккупанты атаковали пять громад из артиллерии и минометов

Российские войска в течение 16 августа 12 раз открывали огонь по территориям Сумской области, а именно – Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад.

В результате обстрелов зафиксировано около 130 прилетов.

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Сети.



Так, утром в Хотинской громаде захватчики вели огонь из гранатомета. Было зафиксировано 26 прилетов.

Днем в Белопольской громаде с территории России более часа продолжался минометный обстрел – 20 прилетов. Минометная атака по громаде продолжилась вечером – 23 прилета. Эту же громаду вечером оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии с территории РФ – 5 прилетов.

Днем в Николаевской громаде российские войска устроили обстрел из 122-миллиметровой ствольной артиллерии. Зафиксировано 20 прилетов.

Шалыгинская громада была под вражеским огнем из ствольной артиллерии – всего за день 21 прилет.

Краснопольскую громаду российские войска обстреляли минометами со своей территории – 12 прилетов в день.

"К счастью – без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях", – резюмировал Живицкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российскими войсками мирных городов Украины и сообщил о постоянных очень мощных атаках на Донбассе.

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