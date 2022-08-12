137 "прилетов" на Сумщине и активные бои на юге: как прошла ночь в регионах

Ночь против 12 августа в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на восемь часов утра.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

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Сумщина: сегодня после 7 утра – обстрелы Юнаковской и Эсманской общин из минометов и гранатометов. Обстрелы продолжаются.

Вчера в течение дня россияне совершили 10 обстрелов 6 пограничных общин области – Белопольской, Новослободской, Эсманской, Путивльской, Шалыгинской, Великописаревской. Зафиксировано 137 "прилетов". Били из минометов и артиллерии. Без человеческих потерь, но есть разрушение и потери урожая.

Днепропетровщина: враг обстрелял два района — Никопольский и Криворожский. По Никопольскому ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

В Марганце трое пострадавших, двое из них – в больнице. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, завод, типография, магазин и кафе.

Никополь враг обстрелял из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и автомобиля. Предварительно, без пострадавших.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. Люди не пострадали.

Харьковщина: по Харькову оккупанты ночью наносили удары по Слободскому, Новобаварскому и Киевскому районам.

Попадание в Харьковский национальный университет внутренних дел, частично разрушены столовую и хозяйственные помещения, без потерь.

В области оккупанты стреляли по Чугуевскому, Харьковскому, Изюмскому, Лозовскому районам. Горели поля, хозяйственные постройки частные дома, склады.

По предварительным данным, по области в течение суток 3 пострадавших.

Луганщина: сегодня ночью по нашим позициям враг нанес ракетный удар, семь раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям присоединял танковые подразделения. В течение суток восемь раз россияне атаковали с воздуха.

Россияне пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населенных пунктов, в который раз штурмовали Верхнекаменское, но снова отошли на предварительно занятые позиции.

Донецкая область: за ночь — 11 ракетных обстрелов Краматорска. Разрушены три дома. Обошлось без пострадавших.

Ночью также были ракетные удары по Курахово. По оперативной информации, два человека погибли, двое ранены.

За сутки под обстрелами — Авдеевка, Бахмут, Железное, Красногоровка, Соледар, Часов Яр, Марьинка, пгт Орловка, с. Мемрик, с. Новожеланное, с. Пески.

Повреждены 19 жилых домов, 2 здания Авдеевского коксохимического завода. По области в сутки — 7 погибших и 14 раненых.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: сегодня утром – обстрелы в окрестностях с. Парутино Куцурубской общины. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Вчера вечером под обстрелами находились села Константиновка и Новониколаевка Первомайской общины. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки обстрелы вновь подверглись деревням Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов пгт Березнеговатое погиб один человек. Также повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.

Вчера вечером обстрелы за пределами с. Широкое и в пределах с. Поляна Широковской общины, повреждены жилые дома. Сегодня ночью обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всего общества.

Херсонщина: ситуация сложная, в течение дня в Херсонской области шли боевые действия. Снова на территории области возникло много пожаров на полях и в лесных зонах. Громко в Бериславском и Каховском районах, а также в пригородах Херсона.

Из-за повреждения Антоновского моста значительно нарушилась логистическая связь у россиян.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону в Николаевской области