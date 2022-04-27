138 вылетов авиации: российские войска наращивают темпы проведения наступления — Минобороны

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузянык сообщил 27 апреля о том, что российские войска наращивают темпы проведения наступательной операции. В частности, авиация РФ совершила 138 самолетных вылетов.

Из выполненных российскими оккупантами вылетов не менее 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом Мотузянык рассказал на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным по всей территории Украины", – рассказал спикер Минобороны.

В частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил вооруженных сил России выполнила 138 самолетных вылетов, из них как минимум 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Мотузянык отметил угрозу продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. Так, для усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси и Брянской области дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

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"Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и совершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска", — рассказал спикер украинского Минобороны.

Напомним, 26 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что полномасштабная война в Украине не завершится до конца 2022 года.

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