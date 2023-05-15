14 авиаударов по врагу: Генштаб рассказал о главных событиях на фронте за сутки

Самые ожесточенные бои до сих пор продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, они нанесли 38 авиационных ударов и осуществили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 мая.

Генштаб предупреждает, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки на 4 направлениях ВСУ отразили 37 атак россиян / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение. В эти сутки агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка.

ВСУ продолжают удерживать позиции / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанесли авиационные удары по Авдеевке, обстреляли Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Вольное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов окупантов.

Что в оккупации

Недавно на захваченной части Запорожской области лицам, согласившимся сотрудничать с оккупантами, предложено зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское. Тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.

Для усиления контроля за населением в Крыму оккупанты и коллаборанты проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. В первую очередь проверке подлежат крымские татары.

Ранее в СМИ сообщили, что Великобритания передаст Украине сотни дальнобойных ракет и беспилотников.

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