14-летняя Алена из Мариуполя две недели с семьей прожила под обстрелами и снимала все для родственников в Донецке

14-летняя Алена из Мариуполя две недели с семьей прожила под обстрелами и снимала все для родственников в Донецке

Семья сейчас за границей, но говорят, что дома унывали.

Девочка Алена и ее мама Лариса только начали улыбаться и снова учатся спать. Семья Загреб в 2014 году переехала из оккупированной Луганщины и через несколько лет поселилась в Мариуполе, чтобы стать беженцами во второй раз.

О том, как они выживали 2 недели в заблокированном городе и что помогло выжить – рассказали ведущей ТСН Лидии Таран.

Алена с мамой уже 4 дня находятся в деревне под Люксембургом. 34 часа дороги сюда из Черновцов, до того – из Днепра. Но настоящим путём жизни стал для них бесконечно долгий путь от Маруиполя до Запорожья. Чтобы дожить до этого момента, им нужно было продержаться две недели в аду.

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День за днем Алена снимала немного видео – как они выживают и что происходит вокруг. «Снимать я начала где-то пятого марта, мне стало скучно – просто потому, что решила показать родственникам. Дядям, тетям, бабушкам, дедушке, которые в Донецке. Чтобы посмотрели, в каких ситуациях мы были», – говорит девочка.

Решением семьи Загреб было – не идти жить не в подвал, разместились в коридоре. В промежутках между бомбежками и уличными боями нужно было готовить еду. И топить снег. «Снег был практически все время, которое мы там находились, а однажды даже дождь пошел! Мы собирали с левновки – там все собирали. Но мы не теряли унывали совсем», — добавляет мама девочки.

Хуже всего стало, когда перестали тушить пожары. И дома медленно сгорали, снаряд попал в их дом. «Это было 9 марта, мы прятались в прихожей, там тройная стена. Я тогда впервые заплакала за все это время. Мы лежим и дом трясется как желе, а мы с мамой смеялись, юмор нас спасал», – рассказывает Алена.

Как девочка Алена и ее мама Лариса 2 недели выживали в заблокированном Мариуполе

Загребы переехали в другую квартиру, но через несколько дней разбомбили и этот дом. «Мы были под одеялами, это не спасло», — рассказывает девочка.

Но отец получил ранение, пришлось снова переезжать.

На вторую неделю блокады температура становилась все ниже и все ярче сны. И все время Алена снимала свои впечатления от того, что видела и ощущала. «Я была без телефона, без Интернета и мой мозг решил выдавать всякие картинки во сне, и были очень яркие сны, мне мама не верила, что мне это снится», – вспоминает девочка.

Алена говорит, что знак на то, что нужно решиться на выезд им подал кот, который уже предсказал беду в предыдущей квартире. «15 марта на мне сидел, прижимался ко мне, мурчал, хотя это было неестественное его поведение. Мама сказала это знак какой-нибудь. А наш друг дядя Саша приходил и говорит, что там какое-то движение началось... Начали выезжать, но расстреливают», — пересказывает ребенок.

Мама говорит, что никогда не забудет глаза людей, которые оставались во дворах, когда они выезжали и не знает, удалось ли всем им выжить. Их папа, выехавший вместе с ними из Мариуполя, ныне помогает землякам выбираться из заблокированного города. В планах на будущее Алены – стать режиссером и снова увидеть родной город.

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