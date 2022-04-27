14-летняя девочка из Бучи, которую изнасиловали 5 оккупантов, планирует оставить ребенка

14-летнюю девушку из Бучи, которую изнасиловали 5 российских оккупантов, забеременела и планирует оставить ребенка.

Врачи предупредили: если жертва совершит аборт, то, вероятно, не сможет больше иметь детей.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Психолог Александра Квитко рассказала, что работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели из-за изнасилования русскими солдатами. Россияне изнасиловали не только женщин, но и мужчин и маленьких детей. Самой молодой пострадавшей, с которой работает Александра, 10 лет.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сейчас известно только о 12 случаях беременности среди пострадавших от изнасилований оккупантов.

Украинки, забеременевшие после изнасилований россиянами и находящиеся в Польше, не могут прервать нежелательную беременность. Польское законодательство по поводу абортов очень строгое.

Председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук написала в Twitter, что польские психологи иногда призывают украинок, изнасилованных российскими солдатами, сохранить ребенка.

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"Так они разрушают жизнь обоих", — отметила Матвийчук.

По ее словам, сколько именно людей пострадали от сексуального насилия на войну, точно установить невозможно.

"Сексуальное насилие на войне – это самое скрытое преступление. И на каждую девушку или женщину, которая готова хотя бы конфиденциально рассказать об этом правозащитникам или правоохранительным органам, есть большое количество других людей, которые будут молчать годами", – говорит Матвийчук.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Рубежном похитили и несколько дней насиловали женщину, пока дома ее ждали дети.

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