15 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

Благодаря "зеленым коридорам" в пострадавшие населенные пункты доставят помощь.

В среду, 15 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей из наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.

О маршрутах сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Донецкая область

г. Мариуполь – г. Запорожье. Согласно достигнутым договоренностям, сегодня должен быть разблокирован гуманитарный конвой, который находится в городе Бердянск, а также выход из города Мариуполь.

Киевская область

с. Богдановка и с. Новая Богдановка – г.Бровары;

с. Бобрик – г. Бровары.

Сумская область

Тростянец – Лубны (Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте. Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кениг стадион им.Куца — ул.Скрябина — ул.Татаренко — ул.Б.Хмельницкого — ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Сумы – Лубны (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Места сбора в Сумах: основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2). Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью) БК "Химик": ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"; "Бильбоу" на пр. Курском; ТЦ "Монуфактура".

Лебедин – Лубны – Ворожба (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах. Место сбора: г. Лебедин, ул. Сумская 12.

Конотоп – Лубны (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Место: площадь перед горсоветом.

Шостка – Лубны (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Место: площадь перед горсоветом.

Сумы – Полтава

Тростянец – Полтава

Лебедин — Полтава

Шостка – Полтава

Конотоп — Полтава

Харьковская область

с. Оскол

Как сообщалось, 14 марта происходила эвакуация населения из пострадавших от обстрелов России регионов. Впрочем, из десяти коридоров сработало всего семь. Было вывезено около четырех тысяч человек. В частности, в Киевской области спасены 2028 человек, в Луганской — 1780 человек.

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