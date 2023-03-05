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15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать: полный список

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать: полный список

Когда аннулируют отсрочку от призыва

В каких случаях отсрочка от мобилизации может быть отменена, читайте в материале ТСН.ua

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. Если эти основания исчезают, обстоятельства изменяются, отсрочка может быть аннулирована. Основания для отмены бронирования указаны и в пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных. Рассказываем, в каких случаях отсрочка может быть аннулированной.

При каких основаниях отсрочка от мобилизации может быть аннулирована:

  • Инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК.
  • Негодность военной службы в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК.
  • Достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины.
  • Исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери).
  • Исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы.
  • Исчезновение необходимости опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК.
  • Исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом.
  • Утрачен статус народного депутата.
  • Увольнение лица из службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона.
  • Окончание обучения в вузах, на аспирантуре и докторантуре и освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников
  • Истечение срока действия бронирования и не восстановление его.
  • Завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказ) или его отмена.
  • Завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.
  • Лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом.
  • Ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставляющие бронирование.
  • Увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

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Дата публикации
Просмотры
2946
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