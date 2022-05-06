150 человек из "Азовстали" уже получают необходимую помощь — Зеленский

Украинский президент заверил, что продолжаются поиски решения для спасения украинских военных, героически удерживающих оборону в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, как происходит спасательная операция из Мариуполя.

Об этом он говорил в традиционном обращении в ночь на 6 мая.

По словам президента, при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, за прошедшие сутки удалось вывезти часть людей из заблокированного российскими оккупантами города. Пока они находятся на пути к безопасной территории.

“Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями”, — сообщил Зеленский.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются, поэтому нужно вывезти оттуда, прежде всего, гражданских – женщин, детей. “Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом... Ожидаем действенный режим тишины”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также, по его словам, продолжаются поиски решения по спасению наших военных — "героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов".

“Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они удерживают позиции. Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия, чтобы украинцы были спасены”, — подчеркнул президент.

Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские воины под плотным огнем противника удерживают оборону.

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