155-мм самоходные гаубицы FH70: особенности, характеристики артиллерийской системы с двигателем

Наши бойцы получили артиллерийские системы "натовского" калибра 155 мм, которые могут стрелять на дальность до 30 км - европейские прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70. О возможностях пушки FH70, ее особенности — в материале ТСН.ua

Оперативное командование "Запад" 26 мая сообщило, что гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой.

По сравнению с гаубицами М777, которые Украина получила от Канады, США и Австралии, FH70 – более старые системы, разрабатывавшиеся еще в 70-х годах. Но, несмотря на это артиллерийская система FH70 достаточно эффективна, от других гаубиц 155 мм калибра ее отличают ряд особенностей.

История создания гаубицы FH70

Гаубицу начали разрабатывать еще в 1969 году Великобритания и ФРГ, в 1970 году присоединилась Италия. FH70 должна заменить американскую 155-мм гаубицу M114. Основными требованиями к новой гаубице были создать съемный вспомогательный блок питания, увеличить запас хода без помощи 24-30 км, увеличить количество и интенсивность выстрелов (возможность серии 3 выстрелов за 15-20 секунд, 6 выстрелов в минуту в течение короткого периода), создать гаубицу, которая могла бы стрелять всеми боеприпасами натовского калибра, а также новым ассортиментом боеприпасов. В 1976 году гаубицу взяли на вооружение. Сегодня самоподвижная гаубица есть в арсенале и Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, других стран.

Особенности и возможности прицепной самоходной гаубицы FH70

Гаубицы могут самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния.

FH70 относится к классу самоподвижных артиллерийских систем благодаря двигателю Volkswagen объемом в 1,7 литра, который не только питает гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или свертывании, но и позволяет гаубице самостоятельно двигаться. Дальность передвижений пушки – до 20 км со скоростью – до 16 км/ч.

Дальность стрельбы

Благодаря тому, что FH70 155-мм гаубица с длиной ствола в 39 калибров и клиновым затвором, дальность ее стрельбы составляет до 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом. Максимальная дистанция стрельбы FH70 такая же, как в американской гаубице M777. Но из-за того, что FH70 разрабатывалась еще в 70-е годы, она почти вдвое тяжелее американской гаубицы, весит 9 тонн.

Прицепные гаубицы FH70

Темп стрельбы

Для ускорения темпа стрельбы гаубицу частично автоматизировали. Для этого был установлен лоток, самостоятельно загружающий снаряд в казенник. Но собственноручно нужно заложить заряды. Благодаря этому ускоряется зарядка гаубицы – когда один снаряд заряжен, 2-й в лотке, 3-й - у заряжающего. Полуавтоматическая система загрузки работает при любом угле подъема ствола пушки. Благодаря этому ускоряется темп выстрелов – первые 3 выстрела происходят за 15 сек, всего 6 выстрелов в минуту.

Обслуживание гаубицы

Гаубица состоит из самой артиллерийской части, люльки с противооткатным устройством и полуавтоматическим механизмом, заряжающим снаряды. В обслуживании гаубицы участвует восемь бойцов, но эту гаубицу можно использовать с минимальной обслугой в 4 бойца.

гаубицы FH70

Технические характеристики FH70

Калибр: 155 мм.

Длина ствола: 39 калибров.

Длина оружия в производном/боевом положении: 9,8/12,43 м.

Ширина оружия в производном/боевом положении 2,20/9,8м.

Высота оружия в производном/боевом положении 2,56/2,19 м.

Угол вертикальной наводки: от -5° до +70°

Угол горизонтальной наводки: 56° (по 28° справа и слева).

Масса оружия: 9600 кг.

Дальность стрельбы: 24,7 км обычным снарядом, до 31,5 км активно-реактивным.

Начальная скорость снаряда 827 м/с.

Время перевода из производного положения в боевое 4 мин.

Максимальная скорость буксировки 100 км/ч.

Расчет: 8 человек (4 человека).

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