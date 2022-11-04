157 снарядов и мин за один день выпустили россияне по селам Сумщины. Оккупанты бьют по фермам, ангарам, уничтожают сельхозтехнику, и больше всего страдают от ежедневных обстрелов мирные люди, потому что россияне направляют свою артиллерию и минометы именно по домам селян, говорится в ТСН.

157 снарядов и мин за один день выпустили россияне по густонаселенным селам нескольких общин. Стреляли из минометов и артиллерийских установок, а в Юнаковке сбросили взрывчатку с беспилотника. Более двух десятков частных домов пострадали от российской атаки на Миропольское общество.

На улицах и дворах Мирополья разорвалось 28 вражеских мин, после чего россияне накрыли село еще и огнем из артиллерийских установок, выпустив 34 снаряда. Десятки жилищ иссечены осколками, местные собирают их ведрами. В домах почти нет уцелевших оконных стекол, окна забивают досками и затягивают пленкой.

Без пострадавших обошлось только потому, что люди успели укрыться в укрытиях. Сидели там целыми семьями, вместе с домашними питомцами.

Миропольскую общину враг обстреливает почти каждый день, но местные говорят, что этот обстрел по жителям был едва ли не самым массированным с начала полномасштабного вторжения. "Близко к границе, очень заселен жилмассив, и на мой взгляд, это специально делалось со стороны российского агрессора, чтобы больше повредить наши жилые дома наших жителей", — убеждена председатель Миропольской общины Елена Ординец.

Сейчас по всей деревне слышно работу пыли и молотков, люди пытаются наскоро починить пробитые стены, двери и залатать пробоины в крышах, потому что знают что россияне не успокоятся, поэтому готовятся к новым атакам.

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