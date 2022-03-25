16-летняя харьковчанка начала рожать прямо в очереди на границе: маленький сын изменил планы семьи

Теперь семья во Львове и планирует крестить малыша.

У беременной школьницы-беженки из Харьковщины схватки начались прямо в очереди на пункте пропуска за границу в Польшу. 16-летняя Настя из Лозовой не выдержала давки на пешеходном пересечении границы. Сейчас юная мама и бабушка — на Львовщине и говорят, что преждевременным появлением ребенок решил за них — остаться в родной стране.

Об этом говорится в ТСН.

«Очень тяжело беременность протекала, поэтому мы хотели пересечь границу», — говорит мама роженицы.

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Последние недели беременности 16-летняя Настя провела в подвале магазина родного города Лозовая. Вывозить за границу дочь подальше от войны, решила мама.

В пешеходной очереди беременной школьнице стало плохо и начались преждевременные схватки. «Были схватки, забрала скорая. Мы родили мальчика Диму, 3800», – рассказывает молодая мама.

Младенец с первых дней в волонтерском центре Новояворовска, что недалеко от границы. Здесь малышу дали все необходимое и поселили семью в комнату в общежитии училища среди таких же беглецов от войны. В общежитии Настя обживается и признает – сын решил за них – не покидать родную страну. «Он «вылез» в 38,5, а должен был сидеть до 40 недели, специально, чтобы я не уехала, а я и не хотела фактически ехать, у меня были слезы», — рассказывает девушка.

Во временном доме семья признается, пока здесь во Львовской области звучат сирены и падают ракеты — все еще страшно. «Худшее, что могло предположить, что у меня внук родится в войну», — говорит бабушка мальчика.

"Страшно за ребенка, убивают детей", — добавляет Настя.

Но жизнь не откладывают, уже планируют крестины и выбрали крестную, которая помогает семье на новом месте.

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