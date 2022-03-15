16 марта не будет проводиться эвакуация жителей Киевской области – Верещук

Также Верещук сообщила, что завтра начнут эвакуацию людей из города Изюм, который испытывает значительные вражеские обстрелы.
Из-за смены и продления комендантского часа завтра, 16 марта, не будет проводить эвакуацию из населенных пунктов Киевской области.
Об этом 15 марта заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Завтра мы планируем продолжить работу гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из города Изюм (Харьковская область – ред.). В связи с ведением круглосуточного комендантского времени эвакуация в Киевской области, к сожалению, проводиться не будет", — сказала Верещук.
Ранее вице-премьер сообщила, что и из девяти согласованных гуманитарных коридоров сработало семь. Благодаря им удалось вывести 28 тысяч 893 человека из заблокированных оккупантами городов.
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