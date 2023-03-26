16 "прилетов" на Сумщине, террор Херсонщины и авиаудары в Донецкой области: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращать совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Сумщина: сегодня утром по территории Белопольской ТГ Сумского района совершен гранатометный обстрел из АГС. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ночью и утром зафиксировано 4 обстрела из разных видов оружия по Краснопольской и Белопольской громадам.

Вчера вечером по территории Краснопольской громады совершены миноминометные обстрелы, 16 "прилетов".

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 громад Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середино-Будской. Обошлось без потерь и разрушений.

Днепропетровщина: вчера за день враг дважды бил по Днепропетровщине. Из тяжелой артиллерии целил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Из беспилотника — по Марганецкой громаде Никопольщины. Снаряды агрессора людей не тронули – обошлось без жертв.

Вечером российские оккупанты ударили по Никополю. Применили беспилотник. Без жертв. Последствия атаки уточняются.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг совершил 76 обстрелов, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру 15 населенных пунктов: Новоданиловка, Волшебное, Каменское, Белогорье, Гуляйполе, Орехов, Ольговское, Гуляйпольское, Новоандреевка, Малая Токмачка, Красное, Малиновка, Луговское, Степногорск, Степное. Поступило 20 сообщений о разрушении домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка. В результате обстрела из танка с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожен жилой дом и хозяйственное сооружение, еще 2 дома повреждены. В селе частично отсутствует электроснабжение. Без жертв.

Вчера утром из РСЗО обстрелял Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные жилые дома. Пострадавших нет. В с. Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался 70-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

Луганщина: вражеским обстрелам вновь подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

Так, в Невском россияне ударили из реактивных систем залпового огня по жилым домам, один из которых потерпел значительные разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

Участились случаи, когда враг открывает огонь по дорогам между населенными пунктами, чтобы усложнить населению передвигаться. На временно оккупированной территории россияне продолжают мародерить. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: враг нанес авиаудары (тип ракет не установлен), артиллерией.

Обстреляны: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, с. Времивка, с. Звановка, с. Карловка.

Ночью – ракетный удар по Краматорску. Две ракеты, тип устанавливается. Попали в промышленную зону. Без жертв среди гражданских. Всю ночь и утром — обстрелы Авдеевки. Информация о пострадавших гражданских уточняется.

По области за сутки — 2 человека погибли, 1 ранен.

Херсонщина: российские войска продолжают обстреливать город Херсон, пригороды, населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. За минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. Девять человек получили ранения.

Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленное имущество местных жителей.

Российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Из-за этой атаки ранения получили два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и обломочными ранениями их доставили в больницу.

В лесополосе близи Великой Александровки мужчина наткнулся на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва он получил ранение обеих рук и ног. Пострадавшего в больницу привезли местные жители.

Напомним, что захватчики обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей, в том числе и иностранный волонтер.

Новости ТСН 00:00 за 26 марта 2023 года | Новости Украины