16 раненых за 5 минут: медики больниц Киевской области спасали семьи, которые расстреливали при эвакуации

Дымерская и Иванковская больницы Киевской области чуть ли не единственные в регионе медицинские учреждения, работавшие под оккупацией.

Их не пугали россияне с автоматами и рашистская техника, им важно было спасать жизнь. О десятках спасенных жизней и ночах без сна в ТСН.

«Здесь остался маленький осколочек, зашел и пошел вниз. Где-то стоит, один вышел насквозь», – рассказывает пострадавший Руслан и показывает, куда ему попали русские.

Он развозил гуманитарную помощь и возвращался, когда русские солдаты начали в него стрелять. «Ехал на машине и не увидел, где они ходили там. Была просто трасса и увидел, что маленькие двое детей стояли над забором, подняв руки, я приостановился, услышал, что стекло начало сыпаться», — рассказывает мужчина.

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Вся машина была пробита пулями, ехать дальше уже не смог. «Люди меня через дворы вывели на поле и потом дали мне велосипед, я на него сел и доехал до Дымера. Там попросил людей и они довели в больницу», – говорит волонтер.

Повели в единственную больницу, которая работала. Она была под оккупацией, но врачам не запретили работать. «Я им сказала в первую встречу, что сюда с оружием не заходили до вас и при вас не будут заходить. И они меня услышали», — рассказывает и.о. директора Дымерской центральной поселковой больницы Татьяна Давыденко.

Врачи вспоминают – пациенты случались как с пулевыми ранениями, так и раненые обломками. «Одну больную мы, к сожалению, потеряли, там было очень тяжелое ранение, комбинированное, проникающее в брюшную полость и в грудную клетку. И, к сожалению, брюшная полость проникающая, у нас не было возможности, поэтому я прошу оборудования», – говорит директор.

В этой больнице не принимали роды, но война внесла свои коррективы. Беременным женщинам было некуда идти рожать, так что в этом медицинском заведении переработали хирургический кабинет в родовую и именно здесь принимали роды. "Пришлось принимать роды, скажем так, почти как в домашних условиях. Все сами родили, слава Богу, потому что у нас же операционной не было, если что-то не так пойдет", — говорит гинекологя Нина Литвинова.

В Иванковской больнице принимали роды как до войны, так и под оккупацией, однако россияне не разрешали беременным свободно попасть в заведение. «У нас село находится под Иванковым, решисты стояли здесь, перекрыт был мост, и они не пускали даже беременных на роды, заворачивали, и они возвращались назад, поэтому вынуждены были родственники через реку переправлять лодками, а потом уже по местности каким-то образом доставляли сюда», – рассказывает заведующий акушерско-гинекологическим отделением Иванковской центральной районной больницы Николай Мельничук.

За время оккупации в больнице родилось 18 здоровых детей.

Как Дымерская и Иванковская больницы Киевской области работали под оккупацией

Больница круглосуточно принимала пациентов, отдельные работники за время оккупации ни дня не покидали рабочие места. «Были такие случаи, когда было 16 раненых в течение пяти минут. Заехала первая легковая машина, за рулем был мужчина ранен, вся машина обстреляна, на задних сиденьях лежала его жена и ребенок, когда мы начали вынимать их из машины, то, к сожалению, ребенка уже не было в живых. Через минуту заехала вторая машина и так четыре подряд легковых машин. И в каждой легковой машине была семья, в основном», – рассказывает директор Иванковской центральной районной больницы Лариса Цуп.

В настоящее время, после освобождения, они лечат раненых оккупантами. И надеются, что россияне больше сюда не вернутся.

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