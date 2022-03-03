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160 часов обороны: глава Минобороны заявил, что РФ не выдержала и начала терять инициативу

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160 часов обороны: глава Минобороны заявил, что РФ не выдержала и начала терять инициативу

УНИАН

Резников призвал граждан уничтожать тыловые колонны войск РФ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пора усилить давление на врага и переходить к тотальному сопротивлению российским оккупантам, которые напали на Украину 24 февраля и ныне теряют инициативу в наступлении.

Об этом глава Минобороны 2 марта написал в Facebook.

"160 часов обороны. Россия не выдержала и начала признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, которые прорвали информационную блокаду. Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению", – сказал он.

По его словам, украинская армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Специальные подразделения – ССО, отряд спецназначения СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

"Обращаюсь к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия скорее победит и выгонит оккупантов. Надо лишить российские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только, если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с колоннами. бронетехникой Если враг останется без топлива, боекомплекта, пищи, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным Охотники. Егери. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашение по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация — как можно быстрее бежать из нашей страны", — призвал Резников.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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