160 часов обороны: глава Минобороны заявил, что РФ не выдержала и начала терять инициативу

160 часов обороны: глава Минобороны заявил, что РФ не выдержала и начала терять инициативу

Резников призвал граждан уничтожать тыловые колонны войск РФ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пора усилить давление на врага и переходить к тотальному сопротивлению российским оккупантам, которые напали на Украину 24 февраля и ныне теряют инициативу в наступлении.

Об этом глава Минобороны 2 марта написал в Facebook.

"160 часов обороны. Россия не выдержала и начала признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, которые прорвали информационную блокаду. Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению", – сказал он.

По его словам, украинская армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Специальные подразделения – ССО, отряд спецназначения СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

"Обращаюсь к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия скорее победит и выгонит оккупантов. Надо лишить российские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только, если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с колоннами. бронетехникой Если враг останется без топлива, боекомплекта, пищи, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным Охотники. Егери. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашение по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация — как можно быстрее бежать из нашей страны", — призвал Резников.