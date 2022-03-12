17 часов со спущенными занавесами: в Сети появилось фото эвакуации украинцев в поезде

Фотографию сделали в поезде Полтава-Львов.

В Сети появилось фото, как беженцы ехали в эвакуационном поезде из Полтавы во Львов.

В течение 17 часов люди ехали со спушенными занавесами, чтобы не стать мишенью для оккупантов.

На снимке, размещенном в Telegram-канале Оперативный ВСУ, видно, как пассажиры спят прямо на полу купейного вагона.

t.me/operativnoZSU

"Это только одна из многих историй вынужденных эвакуаций украинцев", – говорится в сообщении.

Заметим, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзалізниця" эвакуировала уже более двух миллионов человек. Больше всего пассажиров были эвакуированы из Киева и Харькова. Именно эти города находятся под постоянной бомбардировкой российского врага.

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