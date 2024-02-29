17-летний "бизнесмен": пограничники разоблачили юношу, организовавшего схему незаконного пересечения границы

Юноша предоставил "клиенту" гидрокостюм и кусачки для перерезки колючей проволоки.

Украинские пограничники разоблачили 17-летнего юношу, открывшего "бизнес" на переправке военнообязанных мужчин через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как стало известно, юноша предоставил "клиентам" гидрокостюмы и кусачки для перерезки колючей проволоки. По сценарию несовершеннолетнего бизнесмена, мужчина, который хотел воспользоваться услугами парня, должен был ночью переплыть Тису, чтобы добраться до Венгрии.

"Молодого человека задержали пограничники с полицейскими в момент получения им части денег – 4000 долларов. В общей сложности переправчик хотел заработать 8000 долларов. Следствие продолжается", – рассказали в ГНСУ.

Напомним, что на Закарпатье 27-летний мужчина за $2000 "купил" третьего ребенка, чтобы уехать за границу.

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