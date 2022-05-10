17 тысяч долларов за помощь: в Украину под суд отправили экснардепа от фракции "БПП"

В Украине под суд отправили бывшего нардепа от фракции Блок Петра Порошенко.
Он подозревается в мошенничестве.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Как сообщается, следователи завершили расследование в отношении бывшего нардепа Украины VIII созыва. Внештатный советник главы Госэкоинспекции пообещал агропредпринимателю помощь в получении положительного заключения оценки влияния на природу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Такая услуга предпринимателю стоила бы 17 тысяч долларов. Но при получении части суммы – 15 тысяч долларов – нардепа задержали правоохранители.
“Квалификация правонарушения: мошенничество, совершенное в крупных размерах – ч. 3 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет”, — отметили в ДБР.
Напомним, что в Николаеве задержан коллаборанта, из-за которого оккупанты ракетами обстреляли защитников Украины.
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