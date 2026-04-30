170 экипажей ВС за год не сбили ни одного "Шахеда": Елизаров шокировал статистикой

Украинские дроны-перехватчики

Реклама

Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров раскрыл шокирующую статистику эффективности экипажей дронов-перехватчиков. Оказалось, что более половины подразделений за год не ликвидировали ни одного российского беспилотника «Шахед».

Об этом полковник рассказал в интервью «Украинской правде»

В Воздушных силах ВСУ оценили результативность экипажей, которые работают с дронами-перехватчиками. Как сообщил Елизаров, из более 300 экипажей только 66 смогли за год уничтожили более 10 беспилотников типа «Шахед».

Реклама

«Взяли все экипажи, которые были под нами — их более 300. Из них 66 сбили более 10 „Шахедов“, другие — менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного«, — сказал полковник.

Он также поделился результатами отдельного эксперимента в одной из областей: из 28 экипажей 24 в течение года не смогли уничтожить ни одного дрона.

В Воздушных силах подчеркивают, что ключевая проблема заключается не в количестве людей, а в эффективности их применения. По словам Елизарова, мобилизационного ресурса достаточно, однако его нужно лучше организовать и проанализировать.

Также он обратил внимание, что некоторые подразделения, в частности спецотряд Нацгвардии Lasar’s Group, не наращивают численность, делая акцент на слаженной работе и организации, несмотря на общую тенденцию к расширению.

Реклама

Эффективность дронов-перехватчиков

Напомним, как оценивал ранее основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик, дроны-перехватчики не способны обеспечить тотальное прикрытие гражданских, военных или энергетических объектов. Хотя они работают на «последних милях» и сбивают «Шахеды», их эффективности недостаточно из-за высокой скорости вражеских беспилотников и постоянного роста ударных мощностей РФ, за которыми не успевают возможности ПВО.

К слову, в начале апреля издание Business Insider писало, что Украина разрабатывает «умные» рои дронов-перехватчиков, которые смогут координировать действия в единой системе без постоянного участия оператора. Эта технология станет следующим этапом развития беспилотников, которые уже доказали свою эффективность: по словам главкома ВСУ Александра Сырского, они уже уничтожили более 2300 целей, показав рост результативности на 55% за месяц. Новая разработка позволит масштабировать применение дешевых средств ПВО и усилить тактику воздушных таранов для защиты от массированных атак.

Новости партнеров