Предатель получил обломок в сердце в боях под Бахмутом.
Юный предатель из Купянска не смог "пережить" деоккупацию Харьковской области и записался в так называемую армию "ЛНР", но погиб на фронте.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Крелевские издания пишут, что когда в сентябре 2022 г. Купянск и освобожденная территория Харьковской области была деоккупирована, "он не смог смириться с этим и, записавшись добровольцем во 2-й армейский корпус ЛНР, отправился на линию фронта". Но карма догнала парня, в ноябре предатель погиб под Бахмутом.
Известно, что после освобождения Купянска он бежал в Белгород. Это тот самый юноша, который снимался в пропагандистских сюжетах, где обвинял Украину в "фашизме" и радовался приходу "русского мира". В конце июня он и еще один парень в Купянске разбил герб Украины и с особым цинизмом бросал его части на землю, щеголяя своими действиями на камеру. Прокуратура Харьковской области заочно сообщила ему о подозрении по факту публичного надругательства над малым Государственным Гербом Украины.
Напомним, по сообщению Восточной группировки, российские войска снова готовятся к контрнаступлению в районе Купянска.
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