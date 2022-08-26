184 день борьбы: Зеленский назвал главные задачи ВСУ на этом этапе войны

Для этого украинские военные уничтожают вражеские склады с боеприпсами, переправы, которыми они пользуются мосты и другие военные объекты оккупантов.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении 26 августа.

"Ситуация на фронте остается без существенных изменений. На днях наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал кафиров. Вы видите все новости об уничтожении баз оккупантов и их складов, тех переплыл через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы мы. будем в этом, наша разведка, наша армия, СБУ, тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, наш народ ежедневно доказывает оккупантам, что у "них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Наступит день, когда оккупанты это признают или их просто не останется".

"Вечная слава всем вам, защитники, защитницы нашего государства! Вечная слава нашему сильному, несгибаемому, мудрому, прекрасному народу! Слава Украине", — завершил свое обращение Зеленский.

Как сообщалось ранее, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что все оккупированные территории Украины можно освободить до конца года, но при условии в два-три раза увеличить поставки вооружения и военной техники.