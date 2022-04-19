19 апреля гуманитарные коридоры в Украине снова не будут открываться — Верещук

19 апреля гуманитарные коридоры в Украине снова не будут открываться — Верещук

Российские оккупанты не дают разрешение мирным людям выйти из Мариуполя.

Сегодня, 19 апреля, гуманитарные коридоры в Украине для эвакуации людей не будут открываться.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска", — сказала она.

Верещук подчеркнула, что Украина продолжает сложные переговоры по открытию гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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