19-летняя беременная вдова рассказала о звонке любимого за несколько минут до гибели на Яворовском полигоне (видео)

Девушка назовет сына Артемом, как и желал этого ее покойный муж.

Во время циничного ракетного обстрела Россией территории "Яворовского военного полигона" во Львовской области погиб, в частности, и украинский защитник 22-летний Константин Руденко, работавший инструктором в учебном военном центре. Его 19-летняя жена на 9-м месяце беременности успела поговорить с ним за несколько минут до трагедии.

Об этом девушка рассказала изданию "Радио Свобода".

За несколько минут до трагедии парень успел позвонить Соломии.

"В 5:50 он мне позвонил, сказал, что в нас такой стреляют. Сказал, чтобы я не переживала и спускалась на первый этаж подвала, потому что мы жили на 5 этаже. В 6 часов я ему позвонила, буквально 5 минуты прошло, и он был вне зоны досягаемости", — рассказала 19-летняя Соломия.

Из-за нервного напряжения Соломия попала в больницу, где через сутки и узнала о смерти мужа.

"Как нам сказали, их прямо в подвале придавило большой плитой. И на следующий день мы поехали забирать его в морг", — вспоминает она.

По ее словам, от мужа у нее остались, в частности, его форма и часы, которые она подарила любимому на их последний Новый год. Часы Соломия хотят оставить на память для их сына Артема, который вот-вот должен родиться. Кстати, именно такое имя военный хотел дать ребенку.

Сейчас Соломия готовится к родам. Девушка говорит, что пытается пережить трагедию и держаться ради их будущего ребенка: "Я должна сделать все, чтобы наш ребенок был счастлив".

Вещи для новорожденного помогли собрать волонтеры.

"Никогда не думала, что поеду машиной "Груз 200" забирать своего мужа. Вообще никогда не могла подумать, что стану вдовой в 19 лет. Еще и останусь сама с ребенком", — говорит она.

Погибший Константин, как говорится, родом из Чернигова, но отвезти туда его невозможно, поскольку российская оккупационная армия бомбит и обстреливает город. Военного похоронили в Дрогобыче.

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