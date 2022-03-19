19 марта оккупанты помешали доставить гуманитарную помощь в Херсонскую область

Доставка гуманитарных грузов была сорвана российскими войсками.

В субботу, 19 марта, гуманитарную помощь в Херсонскую область не удалось доставить. Помешали оккупационные войска РФ, которые не пропустили 14 грузовиков.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"На полпути 14 грузовиков с гуманитарной помощью для городов Херсонской области были остановлены оккупационными войсками. Доставка гуманитарных грузов, к большому сожалению, не состоялась", - сказала Верещук.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 19 марта

Напомним, 19 марта из 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека.

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