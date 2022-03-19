19 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

В пострадавшие регионы также доставят гуманитарную помощь.

В субботу, 19 марта, в Украине снова будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры открыты по следующим направлениям:

Донецкая область

Из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье (Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту.

Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

Киевская область

Из села Бервица Киевской области в Бровары Киевской области (Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары).

Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Люди из с.Бервица самостоятельно двигаются к мосту с. Мокрец, где переходят реку Трубеж. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка Киевской области (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).

Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из поселка Богдановка Киевской области в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары).

Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из города Бородянка Киевской области в город Белая Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь).

Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Белая Церковь. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Гуманитарные грузы в Луганской области

Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Лисичанск Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут).

Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Северодонецк Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).

Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Попасная Луганской области (Бахмут – Попасная). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

Гуманитарные грузы в Херсонской области

Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Херсон (Апостолово – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово).

Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из поселка Апостолово.

Как сообщалось, накануне из девяти гуманитарных коридоров сработало семь. Гуманитарными коридорами 18 марта эвакуировано 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети.

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