196 часов обороны: Резников заявил, что за 8 суток потери оккупантов превысили 10 тыс. убитыми и ранеными

Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина дает отпор российским оккупантам уже вторую неделю. По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными.
Об этом глава Минобороны 4 марта написал в Facebook.
"Уважаемые украинцы! 196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит взлом ситуации. Время взлома требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные Силы совершили успешные контрнаступления", — написал Резников.
Он добавил:
- что остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение.
- Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но гордый город отважных граждан.
- Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов.
- На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу.
По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери, подчеркнул Резников.
Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, по которым российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу, говорит глава Минобороны Украины.
Резников отмечает, что мы также несем потери. "Война – это большое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети… Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди живое сердце. Каждый из них будет увековечен как герой. Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров", — сказал он.
За эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но всю нашу землю мы вернем.
Мы с болью смотрим на разрушенные постройки после российских обстрелов. Мы все отстроим, сказал министр.
Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не добрался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять, проинформировал Резников.
"Я прекрасно понимаю. Все уставшие, многие истощенные, шокированные потерями. Впереди еще очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки. Но хочу сказать всем. Украинцы – вы невероятны! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается. Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать. Вся Украина успешно перестраивается для жизни в условиях обороны. Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена. Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколениям процветающей, успешной, лучше, чем была. Слава Украине! Слава Героям Украины!" — резюмировал министр обороны Украины.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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