"2-3 дня - и может начаться": эпидемиолог рассказала о вирусах, угрожающих из-за подрыва Каховской ГЭС

После подрыва российскими преступниками Каховской ГЭС и утечки миллиардов кубометров воды ряд специалистов предупредили о рисках вспышки болезней, являющихся последствиями наводнений.

Как выяснилось, первая фиксация таких заболеваний возможна уже на этой неделе. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала авторитетная эпидемиологиня, эксперт Минздрава Украины по направлению эпидемиологии Наталья Виноград.

"Риски я оцениваю как чрезвычайно высокие, — говорит Наталья Алексеевна. — Это не региональная проблема, а абсолютно государственная. Чрезвычайная ситуация, которая совпала с периодом риска по росту заболеваемости группой кишечных инфекций. Если на проблему с гепатитом А выйдем через месяц или позже, то сейчас у нас может быть ряд бактериальных инфекций.Второе – ряд вирусных инфекций и паразитарные инфекции.В народе последние более известны как глисты. Есть размывание почв, в которых есть так называемые геогельминты. будет рост вероятности риска заражения. Причина – загрязнение воды патогенами, отсутствие питьевой воды у населения".

По словам профессора, основной риск связан с водой.

"Кишечная группа инфекций будет обязательно. Второе – размывание кладбищ, захоронений людей, животных. Оттуда может появиться тоже целый ряд патогенов", — говорит эпидемиологиня.

Она подчеркивает, что если на первом месте в перечне опасностей есть вода, то на втором – немытые продукты или мгновенные водой несоответствующего качества, без термической обработки.

В воду попало очень много вредных веществ из самой ГЭС / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Когда появятся первые больные

На вопрос о том, сколько времени обычно проходит от чрезвычайного происшествия до фиксации первых случаев заболеваемости, Наталья Виноград ответила нам так:

"Это зависит от инкубационного периода, от того, какое это инфекционное заболевание. От одних суток до 45 дней. Есть такое понятие как каскадность инфекционных заболеваний при водных эпидемиях. 45 дней инкубационный период гепатита А, полтора месяца. Но перед этим будут астровирусы, ротавирусы, еще раньше – норовирусы, куча энтеровирусов. У детей будут скорее, чем у взрослых. Два-три дня и могут появиться.

Исторических параллелей почти нет

По прогнозам Виноград, эпидемии из-за наводнения не будет, но будут эпидемиологические осложнения. "То есть вспышка заболеваемости", — говорит эксперт.

По словам Виноград, учитывая то, что сейчас происходит в Херсонской области, где есть сочетание инфекционной угрозы с обстрелами и минно-взрывной опасностью, сложно даже провести какие-то исторические параллели.

"Такой массивности поражения территории с таким сочетанием очагов угроз одновременно – другие народы такого не знают", — резюмировала специалист.

Напомним, что территории, оказавшиеся под водой после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, не просто затоплены, а уже и загрязнены.

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