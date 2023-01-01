2-3, но не недели, а годы: Тука рассказал, когда ВСУ освободят все оккупированные территории

Тука уверен, что прогнозы о возвращении в 2023 году на границы 1991 года – это "безответственные заявления".
Украинская армия в 2023 году не сможет освободить все оккупированные территории. Для этого нужно минимум 2-3 года, если западные союзники будут продолжать поддерживать Украину.
Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду.
Год тяжелых боев
"Что касается более долгосрочной перспективы, то 2023 год, с моей точки зрения, будет годом тяжелых боев. И я далек от шапкозакиднических настроений, потому что объективных предпосылок для успешного завершения военной кампании пока, к сожалению, нет", – считает Тука.
Он призывает украинцев настраиваться на продолжение тяжелой кровопролитной войны.
По словам Туки, прогнозы о возвращении в 2023 году на границы 1991 года – это "безответственные заявления" и "такие шапкозакидочные заявления – недопустимы".
Сколько будет продолжаться война
По его мнению, ВСУ уволят все украинские территории только через минимум 2-3 года.
"Если все будет идти так, как бы хотелось, то это процесс еще, как минимум, двух-трех лет. Если наши западные партнеры не изменят свое видение того, что происходит сейчас в Украине и вероятных сценариев завершения войны. Самостоятельно украинцы не смогут достичь успеха военным путем. А, к сожалению, настояния на Западе меняются очень и очень медленно, но процесс идет", – сказал Тука.
Ранее ТСН.ua собрал прогнозы экспертов, а также украинских и иностранных чиновников и политиков по развитию событий в следующем году.
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