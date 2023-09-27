2 км пешком под артиллерийским обстрелом: эвакуация раненого бойца под Бахмутом – видео

Военные показали, как эвакуировали раненого бойца под Бахмутом.
Военные 3-й штурмовой бригады показали эвакуацию раненого бойца под Бахмутом Донецкой области. Спасать побратыма пришлось под артиллерийским обстрелом оккупантов, преодолев почти 2 км пешком.
Видео опубликовала пресс-служба бригады.
"Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня в ближайший, занятый своими блиндаж", — говорится в сообщении.
Военные шли пешком по местности, которая когда-то была лесополосой.
Напомним, военный эксперт назвал сроки освобождения Бахмута.
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