"2-месячная жестокая мясорубка": Гиркин заявил, что зимнее наступление РФ провалилось

Он предположил, что даже если армия РФ захватит Бахмут, дальнейшее наступление оккупантов "сойдет на нет"

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, заявил о провале зимнего наступления РФ

Об этом военный преступник написал в соцсетях.

Гиркин высмеял "победу" Пригожина и Шойгу, которые отчитались якобы о взятии пол-Бахмута.

"Результаты более чем 2-месячной жестокой мясорубки в виде взятия половины городских кварталов небольшого города свидетельствуют о чем угодно, но только не о полководческих талантах обоих указанных персонажей", – заявил Стрелков.

Он предположил, что даже если армия РФ захватит Бахмут, дальнейшее наступление оккупантов "сойдет на нет" перед очередными украинскими укреп-районамиа, возведенными за то время, пока россияне штурмовали Бахмут и Соледар.

"Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно-укрепленным позициям ВСУ и, в целом, завершилось неудачей (которую никак не компенсируют незначительные тактические успехи наших войск)", – написал террорист.

Ранее Игорь Гиркин "набросился" на Путина и обвинил его в деменции, а также предположил, что Россию ждет смута. Также он предсказал, как закончится война России против Украины, и пригрозил "всех сдать"

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