20 бронированных машин и истребитель Су-34 российских оккупантов: в ВСУ рассказали об уничтожении вражеской техники

Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались.
18 мая 2022 года ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники.
Об этом в сообщении в Facebook сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
- По предварительным данным, уничтожены около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага.
- Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались! Смотрим!", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- В России вынуждены проводить скрытую мобилизацию: руководитель ГУР Минобороны объяснил почему
- Алла Мазур показала реакцию россиян на возможную мобилизацию в РФ: "Нах*й эту призывную армию"
- Во временно оккупированном Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии — омбудсменка