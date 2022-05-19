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20 бронированных машин и истребитель Су-34 российских оккупантов: в ВСУ рассказали об уничтожении вражеской техники

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20 бронированных машин и истребитель Су-34 российских оккупантов: в ВСУ рассказали об уничтожении вражеской техники

Фото: Getty Images

Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались.

18 мая 2022 года ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники.

Об этом в сообщении в Facebook сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

  • По предварительным данным, уничтожены около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага.
  • Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались! Смотрим!", — говорится в сообщении.

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