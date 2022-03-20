"20 марта из 7 гумкоридоров сработало 4, эвакуировано 7 295 человек", — Верещук

Украинцев продолжают спасать с оккупированных российским агрессором территорий.

В воскресенье, 20 марта, из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего эвакуировано за сегодня 7295 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 20 марта.

"О результатах работы гуманитарных коридоров 20 марта 2022 года. Из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего эвакуировано за сегодня 7295 человек", — сказала она.

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Также Верещук рассказала, что есть немало нареканий от граждан по поводу того, как организована эвакуация: по графику, транспорту и тому подобное.

"Я очень прошу с пониманием отнестись к этим проблемам. К сожалению, это война. Это эвакуации в военное время под постоянными обстрелами, под циничной ложью оккупанта, который говорит, что согласовываем маршрут, а к утру обстреливает место для эвакуации людей. Государство делает все возможное. Главное для нас — сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время приношу извинения за возможные неудобства и организационные нестыковки. Все это результат реалий военного времени", — резюмировала вице-премьер.

Напомним, что накануне Верещук сообщила о возможном заминировании оккупантами пути согласованного гумкоридора.

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